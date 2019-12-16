Воронежец расчистил путь к кассе магазина залихватским питьем водки

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-16T17:00:27+03:00

Мужчина забрал выручку – почти 11 тысяч рублей, однако тут же его задержали полицейские

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В пятницу, 13 декабря, в 12.50 в сетевой магазин зашел мужчина и потребовал у продавщицы дать ему несколько бутылок алкоголя в долг. Получив решительный отказ, он не унывал. Схватил первую попавшуюся бутылку водки, открыл ее и стал пить. Шокированная женщина выбежала из магазина, стала звонить в полицию. Мужчина увидел, что дорога к кассе свободна, подошел к ней и вынул выручку – 10915 рублей. Однако участковые подъехали быстро, и на этом похождения любителя выпить закончились.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. Вскоре установили его личность. 29-летний житель Левобережного района уже был неоднократно судим за кражи, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Свои действия на этот раз он объяснил тем, что был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Рецидивиста отправили в следственный изолятор.

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ИСТОЧНИК KP.RU