2019-12-16T17:00:27+03:00
Происшествия

Воронежец расчистил путь к кассе магазина залихватским питьем водки

Мужчина забрал выручку – почти 11 тысяч рублей, однако тут же его задержали полицейские
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 13 декабря, в 12.50 в сетевой магазин зашел мужчина и потребовал у продавщицы дать ему несколько бутылок алкоголя в долг. Получив решительный отказ, он не унывал. Схватил первую попавшуюся бутылку водки, открыл ее и стал пить. Шокированная женщина выбежала из магазина, стала звонить в полицию. Мужчина увидел, что дорога к кассе свободна, подошел к ней и вынул выручку – 10915 рублей. Однако участковые подъехали быстро, и на этом похождения любителя выпить закончились.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. Вскоре установили его личность. 29-летний житель Левобережного района уже был неоднократно судим за кражи, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Свои действия на этот раз он объяснил тем, что был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Рецидивиста отправили в следственный изолятор.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже бездомный пес пользуется общественным транспортом
В Воронежской области выкопали 70-летнюю осветительную ракету
В Воронежской области мужчину посадили на три года за то, что он любил покайфовать
В Воронеже пятилетняя девочка упала с восьмого этажа и осталась жива
"Однодневки" помогли директору воронежской фирмы заработать 16 млн рублей
Воронежец расчистил путь к кассе магазина залихватским питьем водки
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
На Большую Воронежскую экотропу потратят 9 миллионов
Воронежского борца с коррупцией осудили за мошенничество
На двух улицах Воронежа появились оранжевые остановки
Кредитную карту Альфа-Банка можно получить без оплаты годового обслуживания
В воронежский «Факел» перешел чеченский защитник
Жительница Воронежской области пожалела, что доверилась "сотруднику банка"
Житель Воронежской области пытался перебросить в колонию больше пяти литров алкоголя
В Воронеже вынесли приговор двум отморозкам, зарезавшим таксистку
В Воронеже у торгового центра началась работа по замене аварийного коллектора
В Воронеже разгоняют нелегальные елочные базары
В Воронеже нашли вакансии с зарплатой больше 100 тысяч рублей
В Воронеже водитель снял на видео, как в него врезается машина
Мужчину, напавшего на воронежца с ножом, искали девять лет
В Воронеже грязного «масленного» мужа продали за 1690 рублей
Худрук Воронежского драмтеатра получил премию ЦФО
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Воронеже 27 пожарных тушили пожар в магазине "Светофор"