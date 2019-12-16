2019-12-16T16:36:42+03:00
Общество

На Большую Воронежскую экотропу потратят 9 миллионов

Деньги выделят из областного бюджета
Виктор ПАВЛОВ
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Экотропа проходит по самым живописным уголкам Воронежа и ближайших районов.Экотропа проходит по самым живописным уголкам Воронежа и ближайших районов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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9 млн рублей потратят власти региона на создание Большой Воронежской экологической тропы. О соответствующем решении сообщил губернатор Александр Гусев во время встречи с Алексеем Саниевым, руководителем проекта. Последний поделился планами по благоустройству тропы, установке малых архитектурных форм.

Общая протяженность кольцевого маршрута составит около 60 километров. Он пройдет через территории Центрального, Коминтерновского, Железнодорожного районов Воронежа, Новоусманского, Рамонского районов области. Основных участков - три: Нагорная тропа, Чертовицкая тропа, Усманская тропа.

Маршрут проходит вблизи 24 памятников природы областного значения, 74 объектов исторического и археологического наследия (это и древнеславянские городища, и могильные курганы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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