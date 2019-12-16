На двух улицах Воронежа появились оранжевые остановки

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-16T16:16:25+03:00

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В Железнодорожном районе Воронежа на улицах Богдана Хмельницкого и Розы Люксембург установили два новых остановочных павильона оранжевого цвета, оборудованные скамейками, урнами и списков маршрутов. Расходы на изготовление и установку взял на себя завод им. Тельмана.

Управа района разработала эскизные проекты и подготовила площадки под будущие павильоны. Места их расположения заранее согласовали с городским управлением дорожного хозяйства и управлением транспорта.

- Павильоны установили на основании многочисленных обращений жителей близлежащих улиц, - рассказали в управе. - Также управой прорабатывается вопрос об установке за счет средств потенциального инвестора аналогичных остановок в микрорайоне Сомово.

ИСТОЧНИК KP.RU