В воронежский «Факел» перешел чеченский защитник

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-16T17:00:57+03:00

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Первым зимним приобретением «Факела» стал 30-летний чеченский защитник Аслан Дашаев. Он перешел в нашу команду в статусе свободного агента.

Аслан Дашаев родился 19 февраля 1989 года в городе Грозный. Воспитанник футбольной школы местного тогда еще «Терека». Рост 180 сантиметров, вес 71 килограмм. В 2008-2010 года выступал за основной состав грозненской команды, с 2011/12 до 2013/14 гг. играл за «Ангушт» (Назрань), с 2014/15 по 2016/17 гг. – за «Спартак-Нальчик». Но главных успехов достиг в курском «Авангарде», цвета которого Аслан защищал с 2017/18 гг. до последнего времени. В составе наших соседей по Черноземью Дашаев дошел до финала Кубка России 2018 года и получил звание мастера спорта.

В текущем чемпионате Дашаев не забил ни одного гола, зато сыграл практически во всех матчах «Авангарда». Теоретически Аслан должен укрепить дырявые в последних матчах защитные порядки «Факела».

Дашаев со своим опытом должен придать уверенности обороне "Факела".Фото: с сайта ФК "Факел"

Напомним, за хоккейный «Буран» успешно играет земляк и тезка Дашаева Аслан Раисов.

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ИСТОЧНИК KP.RU