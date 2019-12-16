Жительница Воронежской области пожалела, что доверилась "сотруднику банка"

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-16T15:08:30+03:00

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Это происходит, без преувеличения, каждый день. Мошенники снова и снова обманывают жителей Воронежской области одним и тем же нехитрым способом.

Сообщите знакомым и родителям: если некто звонит вам, представляется сотрудником банка и просит сообщить личные данные - вешайте трубку! Если что, всегда можно перезвонить по официальному номеру банка. Мошенники упирают на то, что прямо сейчас с вашего счета кто-то списывает деньги. Не верьте!

Очередной случай зафиксирован в Воронеже. Обманщик позвонил 40-летней женщине. Сказал, что "автоматизированной системой зафиксирована попытка взлома банковской карты". Испуганная женщина тут же сообщила все коды, которые просил злоумышленник. Итог: со счета ушло 50 тысяч рублей. Мошенника ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU