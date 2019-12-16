2019-12-16T14:15:41+03:00
Общество

В Воронеже у торгового центра началась работа по замене аварийного коллектора

Грунт у в хода в "Максимир" рухнул в выходные
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото предоставлено ООО "РВК-Воронеж"фото предоставлено ООО "РВК-Воронеж"
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В выходные недалеко от торгового центра «Максимир» на Ленинском проспекте произошло обрушение железобетонного свода старой канализации метрового диаметра. Коллектор проложили в 60-е годы прошлого века и к этому моменту он полностью изношен. Его перекладка намечена на 2020 год, но работы на месте начали уже сейчас.

- Глубина залегания коллектора более 3,5 метров. Сейчас мы частично «накрываем» участок разрушенного свода стальным кожухом, чтобы запустить коллектор в работу. После чего сразу же засыплем котлован у входа в торговый центр и благоустроим территорию, - рассказал начальник участка транспортировки канализационных стоков «РВК-Воронеж» Виталий Максимов. - В целях бесперебойного отведения стоков на объекте установили мобильную перекачивающую станцию.

Новый коллектор протяженностью 2,5 км станет полиэтиленовым. Проект его прокладки уже разработан и утвержден. Работы будут вестись как открытым, так и бестраншейным методом. На новый пластиковый трубопровод производитель дает 50-летнюю гарантию. Кроме того, улучшится и пропускная способность канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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