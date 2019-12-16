В Воронеже нашли вакансии с зарплатой больше 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-16T13:29:23+03:00

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Аналитики портала Superjob выбрали пять самых высокооплачиваемых воронежских вакансий декабря. В этом месяце суммы не поражают: то ли все "вкусные" места уже заняты, то ли работодатели решили сэкономить.

На последней позиции в топе - юрист по корпоративному праву. Он будет получать от от 60 тысяч рублей. На четвертой строчке - программист 1С с зарплатой от 78 тысяч рублей до 110 тысяч.

Бронзу получила вакансия программиста iOS в агрофирме с зарплатой от 95 тысяч рублей. На второй строчке - вакансия врача-косметолога в частной клинике. Ему обещают от 100 тысяч рублей. Наконец, больше всех будет получать ведущий программист PHP - от 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU