В Воронеже водитель снял на видео, как в него врезается машина

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-16T13:25:09+03:00

Через мгновение "Лада" врежется в "Дэу". Фото: кадр с видео

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В соцсети выложили фото и видео ДТП с участием трех машин, случившегося 15 декабря на Московском проспекте недалеко от дома № 144 Г. Автор поста сообщил, что «Ниссан-Кашкай» врезался в 15-ю «Ладу», а отечественную машину отбросило на «Дэу-Нексия».

Видео аварии попало на регистратор корейской иномарки. Запись обрывается на моменте, когда машина впечатывается в капот «Дэу».

В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что в этой аварии никто не погиб и не получил тяжелых ранений. А вот машинам предстоит серьезный ремонт.

В ГИБДД сообщили, что люди в аварии не пострадали.Фото: "Типичный Воронеж".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/749953" frameborder="0"></iframe> ДТП на Московском проспекте в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU