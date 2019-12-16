В Воронеже водитель снял на видео, как в него врезается машина
В соцсети выложили фото и видео ДТП с участием трех машин, случившегося 15 декабря на Московском проспекте недалеко от дома № 144 Г. Автор поста сообщил, что «Ниссан-Кашкай» врезался в 15-ю «Ладу», а отечественную машину отбросило на «Дэу-Нексия».
Видео аварии попало на регистратор корейской иномарки. Запись обрывается на моменте, когда машина впечатывается в капот «Дэу».
"Ниссан" после аварии.Фото: "Типичный Воронеж".
В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что в этой аварии никто не погиб и не получил тяжелых ранений. А вот машинам предстоит серьезный ремонт.
В ГИБДД сообщили, что люди в аварии не пострадали.Фото: "Типичный Воронеж".
ДТП на Московском проспекте в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU