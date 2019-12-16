2019-12-16T13:25:09+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель снял на видео, как в него врезается машина

Авария случилась на Московском проспекте [видео]
Артем ИЛЬИН
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Через мгновение "Лада" врежется в "Дэу".Через мгновение "Лада" врежется в "Дэу".Фото: кадр с видео
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В соцсети выложили фото и видео ДТП с участием трех машин, случившегося 15 декабря на Московском проспекте недалеко от дома № 144 Г. Автор поста сообщил, что «Ниссан-Кашкай» врезался в 15-ю «Ладу», а отечественную машину отбросило на «Дэу-Нексия».

Видео аварии попало на регистратор корейской иномарки. Запись обрывается на моменте, когда машина впечатывается в капот «Дэу».

"Ниссан" после аварии. Фото: "Типичный Воронеж".

"Ниссан" после аварии.Фото: "Типичный Воронеж".

В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что в этой аварии никто не погиб и не получил тяжелых ранений. А вот машинам предстоит серьезный ремонт.

В ГИБДД сообщили, что люди в аварии не пострадали. Фото: "Типичный Воронеж".

В ГИБДД сообщили, что люди в аварии не пострадали.Фото: "Типичный Воронеж".

ДТП на Московском проспекте в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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