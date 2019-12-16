Мужчину, напавшего на воронежца с ножом, искали девять лет
В далеком 2010 году в больницу привезли 35-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Как выяснилось, он повздорил с незнакомцем на улице 232 Стрелковой дивизии. Кем был нападавший? Откуда пришел и куда двигался? Зацепок практически не было.
Личность нападавшего в итоге установили - это оказался 41-летний местный житель. Но найти его не удавалось долгих девять лет. Накануне оперативники задержали подозреваемого в Пермском крае, где он скрывался у своих знакомых.
Сейчас мужчина в изоляторе, его будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU