Мужчину, напавшего на воронежца с ножом, искали девять лет

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-16T13:08:29+03:00

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В далеком 2010 году в больницу привезли 35-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Как выяснилось, он повздорил с незнакомцем на улице 232 Стрелковой дивизии. Кем был нападавший? Откуда пришел и куда двигался? Зацепок практически не было.

Личность нападавшего в итоге установили - это оказался 41-летний местный житель. Но найти его не удавалось долгих девять лет. Накануне оперативники задержали подозреваемого в Пермском крае, где он скрывался у своих знакомых.

Сейчас мужчина в изоляторе, его будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU