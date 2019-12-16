В Воронеже грязного «масленного» мужа продали за 1690 рублей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-16T13:01:57+03:00

Эти чеки интригуют... Фото: "Мой и твой Воронеж".

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Перед Новым годом из магазина обычно выходишь с ухудшившимся настроением – денег становится меньше при более-менее масштабной закупке примерно этак на тысячу. Однако бывает, что чеки поднимают тонус. Когда там увидишь нечто неожиданное.

В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали подборку таких любопытных документов. К примеру, весьма интересен товар «грязный масленый (орфография сохранена - Ред.) мытый муж», стоящий 1690 рублей. Потом замечаешь справа слово джинсы. Но опять гадаешь, то ли это название, то ли носил их сначала какой-то мужик неаккуратный, а теперь его честная жена пытается продать.

Не лишены интереса и несвежие овощи (соле – видимо соленые – Ред.), потянувшие на 175 рублей. Загадочный «Подводный гость» обошелся подороже – в 220 целковых.

ИСТОЧНИК KP.RU