В Воронеже 27 пожарных тушили пожар в магазине "Светофор"

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-16T12:54:43+03:00

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Утром понедельника, 16 декабря, вспыхнул пожар в магазине «Светофор», который находится на Ленинском проспекте, 174/10. О ЧП спасателям сообщили в 6.49. К ликвидации пожара срочно приступили 27 человек и 12 единиц техники МЧС. По предварительной информации, причиной ЧП стало короткое замыкание в холодильной камере. Потушить помещение смогли к 7.30.

К счастью, инцидент завершился благополучно: никто из людей не пострадал. В обстоятельствах ЧП разбираются эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU