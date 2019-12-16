В Воронежской области в столкновении ВАЗа с КамАЗом погибла 57-летняя женщина

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-16T10:37:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в понедельник, 16 декабря, на трассе в Павловском районе Воронежской области произошло смертельное ДТП. Около 7.30 26-летний водитель ВАЗ-21103, двигавшийся в сторону Ростова-на-Дону, столкнулся со стоявшим на обочине КамАЗом с полуприцепом, за рулем которого находился 60-летний житель Ростовской области.

В результате аварии 57-летняя пассажирка легкового автомобиля получила смертельные травмы и погибла на месте. Водитель также пострадал. Его доставили в больницу.

По факту ДТП в полиции начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU