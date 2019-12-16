2019-12-16T09:29:44+03:00
Общество

Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным

Но за него придется отработать 28 числа
Елена ФЕДЯШЕВА
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За перенос выходного дня проголосовали 86% жителей Воронежской областиЗа перенос выходного дня проголосовали 86% жителей Воронежской областиФото: из архива «КП»
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Завершился опрос воронежцев, который проводится в интернете по инициативе главы региона Александра Гусева. Утром в понедельник, 16 декабря, губернатор подвел итоги голосования на своей странице во «Вконтакте»:

- Они говорят сами за себя: за отдых высказались 86% из 46 тысяч проголосовавших. Я подписал распоряжение в рамках имеющихся у меня полномочий сделать вторник, 31 декабря, днем отдыха. А субботу, 28 декабря, рабочим днем. Это касается тех, кто работает в органах исполнительной власти Воронежской области, на государственной и гражданской службе в облправительстве, в подведомственных структурах. Вместе с этим, я рассчитываю, что и остальные работодатели разделят мнение жителей региона и тоже сделают 31 декабря выходным. Ведь в канун Нового года сотрудники хотят весь день провести с родными и близкими и полноценно приготовиться к праздничному торжеству. С наступающим и добра вам!

ИСТОЧНИК KP.RU

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