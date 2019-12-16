Воронежская область сможет экспортировать в Тунис пшеницу и кукурузу
В Воронежской области побывала делегация из тунисской компании «Rose Blanche». Гости встретились с председателем правительства области Виктором Логвиновым, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства.
Глава делегации Халил Бен Салах выразит готовность импортировать выращенную на воронежских полях пшеницу в объеме не менее 100 тысяч тонн и кукурузу – не менее 200 тысяч тонн ежегодно. В свою очередь, тунисская сторона готова поставлять в Воронежскую область оливковое масло, макаронные изделия и финики.
В программе двухдневного пребывания гостей в Воронеже – знакомство с представителями сельхозтоваропроизводителей и ресторанного бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU