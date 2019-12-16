Массовое ДТП спровоцировало огромную пробку на Северном мосту
Огромная пробка образовалась вечером воскресенья, 15 декабря, на Северном мосту с левого на правый берег. Причиной затора стала авария с участием трех машин – «Нивы Шевроле», «Фольксваген Пассат» и «БМВ», которая произошла в районе четырех часов. Кто стал виновником ДТП, пока не известно, но в результате столкновения одна из машин взлетела на отбойник, разделяющий полосы движения и частично повисла над набережной.
К счастью, в происшествии никто из людей не пострадал, но растаскивать машины пришлось несколько часов. Последнюю из них увезли на эвакуаторе только в половине седьмого вечера. В результате полдня Северный мост стоял в пробке на всем протяжении.
ИСТОЧНИК KP.RU