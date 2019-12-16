2019-12-16T08:26:05+03:00
Происшествия

Массовое ДТП спровоцировало огромную пробку на Северном мосту

Один из участников аварии повис на разделяющем полосы отбойнике
Елена ФЕДЯШЕВА
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Пробка стояла полдняПробка стояла полдняФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Огромная пробка образовалась вечером воскресенья, 15 декабря, на Северном мосту с левого на правый берег. Причиной затора стала авария с участием трех машин – «Нивы Шевроле», «Фольксваген Пассат» и «БМВ», которая произошла в районе четырех часов. Кто стал виновником ДТП, пока не известно, но в результате столкновения одна из машин взлетела на отбойник, разделяющий полосы движения и частично повисла над набережной.

К счастью, в происшествии никто из людей не пострадал, но растаскивать машины пришлось несколько часов. Последнюю из них увезли на эвакуаторе только в половине седьмого вечера. В результате полдня Северный мост стоял в пробке на всем протяжении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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