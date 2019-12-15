2019-12-15T20:03:49+03:00
Общество

Воронежцев ждет теплая и почти сухая рабочая неделя

Осадки синоптики прогнозируют только в понедельник, 16 декабря
Юлия ДИДЕНКО
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Даже ночью в городе будет сохраняться плюсовая температура.Даже ночью в городе будет сохраняться плюсовая температура.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Воронежцы еще одну неделю декабря проведут при осенней погоде. Столбик термометра поднимется аж до +6 градусов. Синоптики прогнозируют при этом минимальное количество осадков и небольшой ветер. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Так, в ночь на понедельник, 16 декабря, будет 1 градус тепла, облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 2 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +3 градусов. Будет облачно с прояснениями, а также небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4 м/c.

В ночь на вторник, 17 декабря, в столице Черноземья снова будет 1 градус тепла. Но на этот раз без осадков. Ветер западный 4 м/c. Днем температура воздуха составит +3 градуса. Будет облачно с прояснениями и без осадков.

В ночь на среду, 18 декабря, столбик термометра останется на той же отметке, что и днем ранее - +3 градуса. Будет облачно. Ветер юго-западный 4 м/c. А днем будет +5 градусов тепла. Облачно и без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

Ночью, 19 декабря, столбик опустится лишь на один градус ниже. Будет +4 градуса тепла, облачно и без осадков. Ветер юго-западный 4 м/c. В четверг днем ожидается максимально высокая температура на этой неделе - +6 градусов тепла. Но при этом сохранится облачность. Осадков не будет. Ветер западный 5 м/с.

В ночь на пятницу, 20 декабря, столбик термометра опустится до +2 градусов. Будет облачно и без осадков. Ветер западный 4 м/c. Днем воздух прогреется до +3 градусов тепла. Синоптики обещают отсутствие осадков, облачность и безветрие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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