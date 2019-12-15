В Воронежской области открыли бюст погибшему в Аргунском ущелье бойцу 6 роты

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-15T17:07:14+03:00

Александр Кобзев сразился с боевиками в свои 19 лет и погиб

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В Новой Усмани 13 декабря открыли бюст погибшего в Аргунском ущелье Чечни бойца знаменитой шестой роты, кавалера ордена Мужества гвардии рядового Александра Кобзева. Уроженец села Орлово погиб в возрасте 19 лет 1 марта 2000 года на высоте 776. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области.

Тогда шестая рота второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии приняла неравный бой с боевиками. Около 2,5 тысяч бандитов пытались прорваться на территорию Дагестана. Но на их пути встали 90 десантников. В живых осталось лишь шестеро. Указом Президента РФ 22 десантникам присвоено звание Героев России, остальные получили ордена Мужества.

На церемонии открытия бюста присутствовал Александр Гусев. Он поблагодарил родителей Александра - Раису Васильевну и Дмитрия Петровича – за то, что воспитали достойного сына. Память героя увековечена на его родине – в селе Орлово. Именем Александра Кобзева названа одна из улиц села.

ИСТОЧНИК KP.RU