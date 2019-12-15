Житель Воронежской области угнал «Мерседес», пока хозяин машины спал

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-15T15:35:05+03:00

А когда в авто закончился бензин, мужчина бросил его и сбежал

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В Новоусманском районе сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля «Мерседес-бенц». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 15 декабря.

В полицию обратился 44-летний хозяин иномарки. Он рассказал, что в один из декабрьских вечеров его автомобиль был припаркован у дома в поселке Подклетное на улице Солнечной. Во дворе мужчина вел ремонтные работы вместе со знакомым. В какой-то момент владелец машины задремал. Это заметил 39-летний житель Острогожского района и решил угнать «Мерседес-бенц».

Оказалось, что ключи находятся в замке зажигания. Тогда мужчина сел за руль и отправился в Воронеж. Но по пути у него закончился бензин. Угонщик бросил авто и сбежал. Его задержали по месту прописки. Выяснилось, что ранее он уже был судим за имущественные преступления, а также причинение тяжкого вреда здоровью. В отделе полиции похититель признал вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU