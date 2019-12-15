2019-12-15T14:25:58+03:00
Общество

В Воронеже пляж для людей с ограниченными возможностями посетили полторы тысячи человек за год

Проект признан одним из лучших в стране и уже реализуется в других регионах России
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.
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Воронежский пляж для для людей с ограниченными возможностями за 2019 год посетили 1,5 тысячи инвалидов. Об этом сообщил руководитель регионального ресурсного центра «Доступная среда» Александр Попов на пленарном заседании ВРОО «Гражданское собрание «Лидер».

Пляж находится на территории санатория им. М. Горького. Он стал активной реабилитационной площадкой, оказывающей положительное влияние на людей с инвалидностью. Проект признали одним из лучших в стране. И его уже реализуют в других регионах России.

Также на заседании обсудили итоги программы «Билет в будущее», в рамках которой в Нововоронеже прошел творческий профориентационный фестиваль для школьников. В этом процессе за несколько дней приняли участие более пяти школьников области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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