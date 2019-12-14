2019-12-14T19:31:05+03:00
Происшествия

Желание покататься на автомобиле для 18-летнего парня из Воронежской области может обернуться пятью годами тюрьмы

Он угнал чужую машину и бросил ее, как только кончился бензин
Олег ИВАНОВ
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В Бобровском районе Воронежской области задержали 18-летнего жителя села Юдановка. Поздним вечером подросток гулял по родному населенному пункту. На улице Советская он заметил припаркованный у дома автомобиль «ВАЗ-2106».

Юноша знал, что владелец забирает домой на ночь аккумулятор, а дверь оставляет незапертой. Он нашел выход из ситуации: сходил к себе домой за батареей, вернулся и установил его в транспортное средство, завел двигатель и поехал кататься по селу. Когда бензин закончился, молодой водитель бросил автомобиль на улице, забрал свой аккумулятор и ушел домой. А вот собственник заметил пропажу ночью и обратился в полицию.

Стражи порядка в течение дня вычислили 18-летнего угонщика. Несмотря на юный возраст, он уже был неоднократно судим за кражи. Свой поступок парень объяснил желанием покататься. Угнанный автомобиль вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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