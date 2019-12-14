В одном из районов Воронежской области за день удалось поймать 42 должников

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-14T18:56:20+03:00

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На днях прошел рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД в Ольховатском районе Воронежской области. Так удалось выявить должников по алиментам, административным штрафам и налоговым платежам - всего 42 человека. С них взыскано более 183 тысяч рублей!

- Должники, остановленные на дороге, могут оплатить задолженность через терминал безналичной оплаты при наличии. Кроме того, судебные приставы вправе вручить должнику требование о явке в отдел судебных приставов, квитанцию для оплаты задолженности через банк и даже наложить арест на имущество должника, в частности, автомобиль, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Взыскано 15 тысяч рублей по алиментам, 48 тысяч рублей по штрафам ГИБДД и 63 тысячи рублей по налоговым платежам. В течение суток с момента проведения рейда по врученным квитанциям или в результате явки должников в отдел судебных приставов взыскано еще 57 тысяч рублей по указанным категориям исполнительных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU