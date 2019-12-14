Жительница Воронежа перевела мошеннику полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-14T17:19:56+03:00

Нельзя идти на поводу у незнакомцев и выполнять все, что они скажут Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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42-летняя жительница Воронежа разместила в интернете объявление о сдаче в аренду жилого помещения. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил о желании снять квартиру на продолжительный срок. Мужчина запутал горожанку и зачем-то предложил провести ее же деньги через бухгалтерию по месту своей работы.

После того как женщина совершила несколько переводов, а общая сумма превысила 500 тысяч рублей, мошенник отключил телефон и больше на связь не вышел.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские в очередной раз предупреждают, что нельзя сообщать свои личные данные неизвестным лицам. Необходимо тщательно проверять любую, поступающую информацию от незнакомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU