Жительница Воронежа перевела мошеннику полмиллиона рублей
42-летняя жительница Воронежа разместила в интернете объявление о сдаче в аренду жилого помещения. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил о желании снять квартиру на продолжительный срок. Мужчина запутал горожанку и зачем-то предложил провести ее же деньги через бухгалтерию по месту своей работы.
После того как женщина совершила несколько переводов, а общая сумма превысила 500 тысяч рублей, мошенник отключил телефон и больше на связь не вышел.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские в очередной раз предупреждают, что нельзя сообщать свои личные данные неизвестным лицам. Необходимо тщательно проверять любую, поступающую информацию от незнакомцев.
ИСТОЧНИК KP.RU