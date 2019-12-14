2019-12-14T17:15:01+03:00
Общество

В Воронеже из-за нарушения санитарных норм закрыли шашлычную

Заведение опечатали
Олег ИВАНОВ
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Из-за нарушения санитарных норм судебные приставы на 15 суток закрыли организацию общественного питания, расположенную по адресу: улица 9 Января, 211а. Речь идет о местной шашлычной.

Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области выявлены следующие нарушения: отсутствие приточно-вытяжной механической вентиляции; моечная ванная не оборудована локальной вытяжной системой; для мытья посуды используется губчатый материал; на продукции отсутствуют маркировочные ярлыки с указанием срока годности; хранение картофеля осуществляется вблизи моечной ванны для мытья инвентаря; допускается наличие насекомых (мух); допускается наличие бьющихся предметов в производственном помещении и прочее.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Ему вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, помещения организации общественного питания опечатаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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