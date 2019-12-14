2019-12-14T14:13:17+03:00
Происшествия

В Воронежской области парень вынес десять чугунных батарей из сельского ДК

Здание уже давно не используется по назначению
Олег ИВАНОВ
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Дом культуры в селе Попасное Калачеевского района Женщина давно не функционирует. Дошло до того, что когда-то знаковое место начали попросту разбирать на детали. Так, Директор Новомеловатского культурно-досугового центра заметила, что с октября по декабрь некто похитил 10 батарей. Хотя система отопления и так не работала в помещении. Как установили полицейские, был причинен материальный ущерб на 14 тысяч рублей.

Стражи правопорядка быстро нашли вора - 22-летнего жителя Калачеевского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Молодой человек признался, что решил поправить свое материальное положение.

Он через разбитый оконный проем проник в помещение клуба, где не обнаружил ничего ценного, кроме чугунных батарей на стенах. Через время вернулся в заброшенный клуб, спилил батареи и вывез их на пункт приема металла. Полученные за чермет деньги он уже потратил к тому времени.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». За десять батарей парню грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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