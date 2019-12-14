В пятницу 13 декабря в Воронеже мужчина упал из окна дома №13/13

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-14T12:47:25+03:00

После падения с такой высоты шансов выжить у него практически не было

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В вечернее время в пятницу, 13 декабря, у дома №13/13 по улице Кривошеина в Ленинском районе случилось ЧП. Как сообщают очевидцы, молодой человек выпал из окна 12 этажа. После падения с такой высоты шансов выжить у парня практически не было.

На место прибыла скорая помощь, однако медики уже ничем не могли помочь - мужчина был мертв. Известно, что он был одним из жильцов данной многоэтажки. Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться следователям. Тело мужчины в любом случае будет отправлено на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU