В пятницу 13 декабря в Воронеже мужчина упал из окна дома №13/13
После падения с такой высоты шансов выжить у него практически не было
Фото: vk.com/club_vrn_36Фото: СОЦСЕТИ
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В вечернее время в пятницу, 13 декабря, у дома №13/13 по улице Кривошеина в Ленинском районе случилось ЧП. Как сообщают очевидцы, молодой человек выпал из окна 12 этажа. После падения с такой высоты шансов выжить у парня практически не было.
На место прибыла скорая помощь, однако медики уже ничем не могли помочь - мужчина был мертв. Известно, что он был одним из жильцов данной многоэтажки. Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться следователям. Тело мужчины в любом случае будет отправлено на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU