Воронежская стоматология вошла в число 100 лучших в России

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-14T09:44:16+03:00

При этом речь идет о не о частном, а о бюджетном учреждении

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Лауреатом ежегодного всероссийского конкурса «100 лучших стоматологий Российской Федерации – 2019» стала воронежская клиническая стоматологическая поликлиника №7. Оценку проводила независимая экспертно-статистическая организация ООО «ИНТЕРПРОФСТАТ».

Организаторы вручили награду главному врачу ВКСП №7 Дмитрию Некрылову. Учреждение также получило право использовать логотип конкурса в полиграфии, документации и на сайте поликлиники. В данной стоматологии работают 60 специалистов, здесь оказывают терапевтическую, ортопедическую, хирургическую стоматологическую помощь, а также проводят ортодонтическое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU