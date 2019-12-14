Модель и ЛГБТ-активистка обвинила известного фотографа в изнасиловании в Воронеже

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-14T09:34:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Модель и ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик обвинила в изнасиловании популярного столичного фотографа. Девушка призналась, что ей потребовалось три года, чтоб решиться рассказать публично в рамках #янебоюсьсказать о сексуальном насилии. Признание она сделала в сети instagram.

По словам автора поста, все произошло 26 июня 2016 года в съемной квартире в Воронеже. Виктория приехала туда и согласилась фотографироваться обнаженной. Выпила вина, которое принес и предложил ее коллега.

- Я хорошо помню, как мы начали съемку. И как потом все стало расплывчатым. Я помню, как он начал меня целовать в кухне. Следующее - я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо. В какой-то момент я стала приходить в себя, смогла оттолкнуть его, убежала и закрылась в ванной. Я не понимала, что делать дальше: боялась выходить из ванной, боялась оставаться с ним в квартире, боялась выходить на улицу и идти домой, денег на такси у меня не было, звонить и будить кого-то из близких я тоже боялась. У меня был шок, - рассказывает модель.

Спустя какое-то время она вышла. Фотограф, по ее словам, снова начал домогаться, но она смогла его оттолкнуть. Девушке было страшно уйти, и она решила дождаться утра. Он уснул. Потом Виктории все-таки удалось добраться домой.

Девушке тогда было 18 лет. Она признается, что побоялась все рассказать.

- Тогда я поверила тебе, что была первой и последней, но это еще больше загоняло в тупик с вопросами «почему я?», приводило к истерикам и панике, с которыми я сталкивалась еще долгое время. Я и сейчас хочу верить, что больше никто не пострадал. Но это никак не избавляет тебя от ответственности за то, что случилось со мной, - заявляет Виктория Гуйвик В комментариях к посту многие люди выразили поддержку модели и назвали ее смелой за это признание. Были и те, кто выразил сомнение, ответив, что в тот день и следующие девушка также размещала фото в instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU