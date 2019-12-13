2019-12-13T19:34:03+03:00
Общество

В 2019 году воронежское здравоохранение получило 180 единиц современного медицинского оборудования

Его общая стоимость составила больше 900 миллионов рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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В течение 2019 года медицинские учреждения Воронежской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получили 180 единиц нового современного медицинского оборудования. Это аппараты УЗИ и искусственной вентиляции легких, лор-комбайны, компьютерные томографы, авторефрактометры и многое другое.

Общая стоимость оборудования составила больше 900 миллионов рублей. Из них 102 единицы медтехники направили в детские учреждения в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Воронежской области», 72 единицы – в учреждения онкологического профиля и шесть единиц оборудования для повышения качества и доступности медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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