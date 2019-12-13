Росгвардейцы обезвредили вооруженного ножом воронежца

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-13T18:03:45+03:00

Он напал на бывшую сожительницу и ее приятеля

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В пятницу, 13 декабря, в квартире воронежской многоэтажки в Ленинском районе вооруженный ножом 31-летний мужчина напал на свою бывшую возлюбленную. За женщину заступился ее знакомый, за что получил от дебошира ранение руки.

На вызов к месту ЧП срочно отправились сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Воронежской области. Подозреваемого они заметили возле подъезда: его приметы совпадали с приметами нападавшего, а на руках и одежде были пятна крови. Злоумышленника задержали и передали полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU