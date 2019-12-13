Росгвардейцы обезвредили вооруженного ножом воронежца
В пятницу, 13 декабря, в квартире воронежской многоэтажки в Ленинском районе вооруженный ножом 31-летний мужчина напал на свою бывшую возлюбленную. За женщину заступился ее знакомый, за что получил от дебошира ранение руки.
На вызов к месту ЧП срочно отправились сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Воронежской области. Подозреваемого они заметили возле подъезда: его приметы совпадали с приметами нападавшего, а на руках и одежде были пятна крови. Злоумышленника задержали и передали полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU