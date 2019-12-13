В Воронежской области для проведения акции «Тест по истории Отечества» было открыто 204 площадки
13 декабря прошла масштабная международная акция, в которой приняли участие все регионы России и 42 зарубежных страны
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В преддверии предстоящего Года памяти и славы, объявленного Указом Президента РФ, состоялась масштабная международная акция, которая прошла во всех регионах России и 42 зарубежных странах. Организован тест по истории Отечества в рамках масштабного проекта «Большая история», который инициировали к Году памяти и славы Молодежный парламент при Государственной Думе и некоммерческие организации. В 2020 году планируется проведение ряда массовых акций и событий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU