2019-12-13T16:21:31+03:00
Общество

В Воронеже снесут восемь киосков

Торговые точки расположены в Советском и Центральном районах
Елена ФЕДЯШЕВА
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В декабре 2019 года под снос пойдут восемь нестационарных торговых точек, расположенных на территории Советского и Центрального районов. Вот их адреса:

ул. Юлюса Янониса, 3

ул. Депутатская, 8

ул. Ворошилова, 7

ул. Южно-Моравская, 25

ул. 232 Стрелковой Дивизии, 45 – два павильона

ул. Ломоносова, 114/10

ул. Средне-Московская, 32 б.

Решение об их принудительном демонтаже приняли в связи с прекращением договоров на работу и в рамках проведения работ по благоустройству территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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