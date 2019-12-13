В Воронеже снесут восемь киосков
Торговые точки расположены в Советском и Центральном районах
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В декабре 2019 года под снос пойдут восемь нестационарных торговых точек, расположенных на территории Советского и Центрального районов. Вот их адреса:
ул. Юлюса Янониса, 3
ул. Депутатская, 8
ул. Ворошилова, 7
ул. Южно-Моравская, 25
ул. 232 Стрелковой Дивизии, 45 – два павильона
ул. Ломоносова, 114/10
ул. Средне-Московская, 32 б.
Решение об их принудительном демонтаже приняли в связи с прекращением договоров на работу и в рамках проведения работ по благоустройству территории.
ИСТОЧНИК KP.RU