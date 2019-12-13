2019-12-13T16:10:50+03:00
Общество

Воронежская Военно-воздушная академия получит два ударных дрона в 2020 году

На сегодняшний день в академии имеется 16 беспилотников для разведки и радиоэлектронной борьбы
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежская Военно-воздушная академия в 2020-2021 году получит пять новейших беспилотников. Два из них будут ударными. Об этом сообщил начальник учебного заведения генерал-полковник Геннадий Зибров на пресс-конференции в пятницу, 13 декабря.

На сегодняшний день в академии имеется 16 дронов, но все они предназначены для разведки или для радиоэлектронной борьбы. В учебном-заведении с ними работают два факультета - авиационного вооружения и БПЛА, первый выпуск которого состоится лишь на следующий год. На факультетах также занимаются созданием авиационных средств поражения именно для дронов. Большое внимание уделяется их компактности, так как беспилотники могут поднять лишь небольшой по весу снаряд. При этом он должен быть достаточно эффективным.

Кстати, беспилотники курсанты между собой называют «бездушной авиацией» из-за отсутствия в их кабине человека.

Кроме того, в этом году академия получила 38 новых образцов вооружения и военной техники. 43 единицы авиационной техники пришли в учебное заведение с заводов, где были отремонтированы и модернизированы. 12 из них оснащены приборами ночного видения. Получены также новые тренажеры. На смену Су-24 пришел Су-34. Также в академии появился тренажер Миг-31. Этот самолет является носителем гиперзвукового комплекса «Кинжал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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