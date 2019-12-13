Глава Грибановского района Воронежской области оставил свой пост

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-13T15:49:01+03:00

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Глава Грибановского района Воронежской области Алексей Рыженин оставляет свой пост в связи с переходом на другую работу. Об этом 13 декабря сообщили в региональном правительстве. Однако ни том, кто займет вакантную должность, ни о том, куда же решил перейти нынешний руководитель, пока не сообщается.

Совет народных депутатов Грибановского района избрал Алексея Рыженина на должность главы местной администрации в 2016 году. Единогласно проголосовали все 26 присутствующих депутатов. До этого в качестве и.о он руководил районом более двух месяцев. Интересно, что предшественник Алексея Рыженина Александр Польников перешел на работу в аппарат правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU