Воронежский аэродром «Балтимор» могут открыть уже осенью 2020 года

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-13T15:32:29+03:00

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Воронежский военный аэродром «Балтимор» планируют открыть в сентябре-октябре 2020 года. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 13 декабря, заявил начальник воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров.

Реконструкция аэродрома началась в 2013 году. Изначально планировалось завершить работы в 2015 году. Геннадий Зибров пояснил, что тогда возникли сложности из-за проблем с финансированием и плохой работы предыдущего подрядчика. Хотя аудит не выявил финансовых нарушений.

Но в феврале 2017 Главком Воздушно-космических сил сообщил о том, что реконструкция закончится в 2019 году. Теперь же начальник академии анонсировал его открытие в 2020-м.

- Сейчас 47-й смешанный авиационный полк дислоцируется в Бутурлиновке. Одна эскадрилья нашей академической авиации находится в Балашове, другая – в Борисоглебске. С точки зрения обеспечения безопасности, боеготовности проблем нет, полк успешно осуществляет боевые задачи, которые перед ним стоят. Но, например, бутурлиновский аэродром не приспособлен для базирования такой тяжелой авиации, особенно с полной нагрузкой вооружения. Хотя Су-34 высокомоневренные и выполняют задачи великолепно. К тому же семьи разорваны. Мужья служат, а жены и дети живут в Воронеже. У некоторых нет квартир. На улице Грамши стоят несколько пустых домов, которые мы построили специально для полка, чтобы объединить и обеспечить семьи нормальным жильем. Ведь летчики -уникальные люди. Уверен, что в следующем году и полк, и авиаподразделение академии вернутся на свою основную базу, - отметил Геннадий Зибров.

Взлетно-посадочная полоса на «Балтиморе» уже готова. Она полностью отлита тяжелым бетоном, чтобы выдержать нагрузку в виде любых военных и гражданских самолетов. Ее длина составляет 3600 метров.

На данный момент продолжается устройство рулежных дорожек, мест разворота и стоянок, а также укрытий для авиационной техники.

Кроме того, Геннадий Зибров рассказал о новшествах, которые появятся на аэродроме до 2023-2024 года.

- Будет полностью перестроено само здание командно-диспетчерского пункта. То, которое существует на сегодняшний день, стоит слишком близко ко взлетно-посадочной полосе и не соответствует параметрам аэродрома по высоте. Также рядом с аэродромом отстроят всю инфраструктуру, необходимую для обеспечения частей. Это новые автопарки, общежития, казармы и даже плавательный бассейн, - пояснил генерал-полковник.

Напомним, в 2010 году «Балтимор» стал причиной ожесточенных споров. Суд отказал инициативной группе горожан, которые выступили с требованием закрыть военный аэродром рядом с их домами. Рев самолетов мешал им спать по ночам. Спор утих в 2013 году. Тогда на «Балтиморе» пообещали оборудовать шумоизоляционные ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU