В Воронеже две недели ищут молодого человека

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-13T15:03:58+03:00

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Поисковики обращаются к воронежцам с просьбой помочь в поисках 29-летнего Алексея Алексеевича Губанова. Он пропал без вести еще 29 ноября и до сих пор о его судьбе и месте нахождения ничего не известно.

Приметы Алексея: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру горячей линии отряда : 88007005452.

ИСТОЧНИК KP.RU