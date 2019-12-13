В Воронеже две недели ищут молодого человека
Алексей Губанов пропал в конце ноября
фото со страницы сообщества "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Воронеж" в соцсети "Вконтакте"
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Поисковики обращаются к воронежцам с просьбой помочь в поисках 29-летнего Алексея Алексеевича Губанова. Он пропал без вести еще 29 ноября и до сих пор о его судьбе и месте нахождения ничего не известно.
Приметы Алексея: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру горячей линии отряда : 88007005452.
ИСТОЧНИК KP.RU