2019-12-13T14:37:27+03:00
Общество

В Воронежской области сняли с продажи почти 200 меховых пальто

На товаре не было необходимой маркировки
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области сняли с продажи 198 пальто и полупальто из натурального меха за то, что изделия не имели маркировки. Всего же инспекторы проверили больше пяти тысяч меховых изделий.

- За оборот и продажу немаркированных изделий из натурального меха или изделий с недостоверной маркировкой в суды направили 31 материал, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора. – В отношении 16-ти индивидуальных предпринимателей и одного юридического лица суд вынес решения о наложении штрафов на общую сумму 110,0 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения на сумму больше миллиона рублей. 14-ти нарушителям вынесли предупреждения.

На шесть продавцов, на товаре которых не было информации о дате изготовления, видах меха и видах его обработки, также составили протоколы.

В ходе проверки продажи меховых изделий в торговых центрах сотрудники Роспотребнадзора составили 14 протоколов, на рынках – 21 протокол, в отдельно стоящих торговых точках - один.

- В трех случаях нарушителям назначен административный штраф на общую сумму 9000 рублей, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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