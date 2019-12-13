В воронежской Военно-воздушной академии построят новый корпус за 350 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-13T14:30:12+03:00

В нем появятся шесть образцов новейшей авиационной техники для отработки навыков поиска и устранения неисправностей. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

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В Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже планируют построить новый учебно-лабораторный корпус. Учебное заведение уже подписало контракт на его создание. Стоимость строительства вместе со всем оборудованием составит больше 350 млн рублей. Такую информацию озвучил журналистам начальник академии Геннадий Зибров на пресс-конференции в пятницу, 13 декабря.

Корпус будет похож на ангар. Его площадь составит более четырех тысяч квадратных метров. В нем появятся шесть образцов новейшей авиационной техники: три самолета и три вертолета. На них курсанты – будущие авиационные инженеры - будут закреплять свои теоретические знания по поиску и устранению неисправностей.

Построить корпус обещают к 100-летию академии. Его открытие запланировано на сентябрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU