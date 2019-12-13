2019-12-13T13:39:37+03:00
Общество

В воронежском дворе по требованию жильцов обновили старые качели и песочницу

Конструкции представляли опасность для малышей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
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Во дворе дома на улице Старых Большевиков есть старая детская площадка. Элементы качелей, песочницы и скамеек за долгие годы эксплуатации износились и стали опасными для малышей. Когда площадку заменят на современную – не известно. Но местные жители решили не терять времени даром и обратились за помощью в ГЖИ. Письмо с просьбой отремонтировать площадку направили в свою УК и копию – в жилинспекцию.

- Управляющая организация до выхода инспектора на проверку заменила небезопасные деревянные элементы качелей и песочницы на новые, - прокомментировали в ГЖИ Воронежской области. - Отметим, за содержанием детских площадок, расположенных на придомовой территории и включенных в состав общедомового имущества, должна следить управляющая домом организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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