В Воронежской области мужчина отомстил за то, что его уволили, кражей сейфа

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-13T12:51:26+03:00

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К борисоглебским полицейским пришли руководители городского интернет-магазина и сказали, что у них унесли сейф с деньгами. Под подозрение стражей порядка попал бывший сотрудник этой организации – 26-летний местный житель. Версия подтвердилась. Мужчина признал свою вину и заявил, что на преступление его подбили двое приятелей 24 и 27 лет. Они предложили отомстить бывшим начальникам кражей сейфа.

Преступная троица изучила время, когда обычно приезжают инкассаторы. В одном из промежутков между их визитами они заявились в офис, вскрыли дверь монтировкой и унесли сейф в дом одного из родственников в селе Петровское. Там его распилили пополам с помощью углошлифовальной машины.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Мужчин задержали, а затем до суда отпустили под подписку о невыезде, деньги вернули организации, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU