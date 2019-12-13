В Общероссийский день приема в жилинспекцию обратились 19 воронежцев

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-13T12:46:40+03:00

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12 декабря в Общероссийский день приема граждан в государственной жилищной инспекции посетителей приняли руководитель ГЖИ Диана Гончарова и член Экспертного совета Лариса Тулинова. Вместе с ними присутствовали должностные лица наиболее крупных воронежских управляющих компаний, входящих в ГК «ПИК-Комфорт», и обслуживающих более 2800 многоквартирных домов.

В течение дня с различными вопросами в ведомство обратились 19 человек. Большинство из них касались технического состояния домов, плохое качество оказания коммунальных услуг, в основном - по отоплению, и порядок начисления платы за сбор и вывоз ТКО. Некоторые вопросы носили консультативный характер.

В ходе приема восемь человек оставили свои письменные обращения. По жалобам горожан нескольким УК дали поручения устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU