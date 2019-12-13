В Воронежской области жена нашла мужа с простреленной головой

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-13T12:31:14+03:00

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Стало известно о трагедии, случившейся в селе Верхний Мамон 6 декабря. Вечером 37-летний мужчина вышел из дома, вскоре его жена услышала звук выстрела и выбежала на улицу. Она увидела мужа, лежащего на земле, на голове была кровь. Женщина вызвала скорую, но подъехавшие врачи уже ничем не могли помочь - ранение оказалось смертельным.

- Наши сотрудники проводят доследственную проверку, - сообщили в региональном СУ СКР. – Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Рядом с погибшим нашли ружье, зарегистрированное на него.

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ИСТОЧНИК KP.RU