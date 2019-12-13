2019-12-13T11:22:38+03:00
Общество

В Воронеже синоптики обещают резкое потепление

Дневная температура от ноля подскочит до +4 градусов
Юрий КОЗЛОВ
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После воскресного дождя со снегом синоптики обещают сухую и теплую погоду.После воскресного дождя со снегом синоптики обещают сухую и теплую погоду.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие выходные и на следующую неделю. Снега по-прежнему не обещают. Наоборот, еще больше потеплеет.

- Наша область на данный момент находится на западной периферии антициклона, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Он постепенно уходит на восток и ему на смену придут циклоны. Они окажут влияние на погоду в воскресенье, 15 декабря и в ночь на понедельник, 16 декабря. Пойдет дождь, переходящий в снег. Однако уже с начала следующей недели установится теплая для первого месяца зимы и пасмурная погода – столбик термометра будет подниматься до +4 градусов. Продлится все это, как минимум, до следующей пятницы, 20 декабря. Дальше вероятно понижение температуры: ночью до -4 градусов, днем до -1. Однако снега по-прежнему не предвидится.

В субботу, 14 декабря, синоптики прогнозируют ночью пасмурную погоду и небольшой снег при -2 градусах, днем около нуля, осадки прекратятся.

В ночь на воскресенье, 15 декабря, будет нулевая температура и пойдет дождь со снегом. Такая же картина будет и днем, но будет значительно теплее - +3 градуса.

Ночью в понедельник, 16 декабря, юго-восточный ветер сменится на южный, который принесет с собой +1 градус. Снег с дождем прекратятся только днем. Опять сменится ветер – на этот раз на западный, и будет +3 градуса.

В ночь на вторник, 17 декабря, прогнозируют сухую пасмурную погоду (ее на этот раз принесет юго-западный ветер) при +2 градусах. Днем потеплеет до +4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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