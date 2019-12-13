2019-12-13T10:25:22+03:00
Происшествия

Под Воронежем в аварии погибли водитель и его пассажир

12-я «Лада» врезалась в автомобиль «Ивеко»
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 12 декабря, в 19.50 страшная авария случилась в Рамонском районе.

На седьмом километре дороги в обход Воронежа от села Большая Верейка до Ломово 37-летний водитель 12-й «Лады», местный житель, заехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ивеко». Водитель ВАЗ 2112 и его 52-летний пассажир, житель Рамонского района, погибли. 41-летний житель Семилукского района, управляющий итальянской машиной, серьезных травм не получил.

Всего за сутки в Воронежской области случилось 153 ДТП. Из них 117 произошло в Воронеже, 26 – в районах, 10 – на федеральных трассах. В авариях погибли три человека, еще 14 получили травмы разной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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