Бывший глава воронежских спасателей возглавил Иркутскую область

12 Дек. 22:03 2019-12-12T22:03:37+03:00

Игорь Кобзев много лет работал в нашем регионе

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После того как президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, временно исполняющим обязанности главы региона стал уроженец Воронежа Игорь Кобзев. До этого назначения Игорь Иванович занимал пост заместителя главы МЧС - главного государственного инспектора по пожарному надзору.

Новый глава Иркутской области родился в Воронеже 29 октября 1966 года. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. В 2001 - Воронежский государственный университет. В 2006 - Воронежский институт экономики и социального управления.

Начал свою службу Игорь Кобзев в 1988 году в Сызрани - в местном спасательном центре МЧС России. Но уже в 2000 году вернулся в Воронеж - он стал начальником управления по делам ГОЧС Железнодорожного района. Через десять лет он стал уже начальником ГУ МЧС России по Воронежской области.

С апреля 2016 года Игорь Иванович был назначен первым заместителем начальника Центрального регионального центра МЧС России. В августе 2017-го стал директором Департамента кадровой политики МЧС России. А ровно через год уже исполнял обязанности на должности заместителя Министра МЧС России.

В 2019 года Указом Президента России назначен заместителем Министра МЧС России - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

ИСТОЧНИК KP.RU