2019-12-12T21:05:21+03:00
Общество

В Воронеже будут патрулировать сохранность елок

Браконьеров ловят перед новогодними праздниками
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 15 по 31 декабря в Воронеже и области пройдет «Операция «Ель». Акцию проводят ежегодно с целью предотвращения незаконных рубок хвойных насаждений в предновогодний период. Пристальное внимание будут обращать на сохранность деревьев на особо охраняемых природных территориях областного значения, сообщили в департаменте экологии и природопользования Воронежской области.

С мэрии советуют приобретать хвойные деревья только в местах организованной торговли. Таких официальных елочных базаров, к примеру, в Воронеже будет 126. Напомним, их легко узнать: по вывеске с указанием режима работы и иллюминации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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