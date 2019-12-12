В Воронеже на двух улицах на 2 часа отключат электроэнергию
Это связано с работами на виадуке на 9 января
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Мэрия сообщила об отключении 13 декабря на два часа электроснабжения на двух улицах.
Воронежская дистанция электроснабжения будет производить работы по выносу воздушной линии ВЛ-6 кВ из зоны капитального ремонта путепровода на улице 9 Января. Поэтому 13 декабря с 14.00 до 16.00 будет от электроснабжения временно отключат потребителей по улицам Еремеева и Питомник.
ИСТОЧНИК KP.RU