В Воронеже выступит группа Little Big

17 декабря в Воронеж с концертом приедет одна из самых эпатажных российских рэйв-групп - Little Big. Музыканты выступят в рамках масштабного турне Pop On The Top Tour. Коллектив обещает поклонникам безумный рейв, киловатты света и звука и хиты с альбома Antipositive.

Little Big стартанул стремительно! Группа играет с 2013 года, но за столько короткое время набрала огромное количество поклонников и в России, и за рубежом. Их песня Skibidi стала вирусной, а клип на нее посмотрели более 320 миллионов раз. В феврале 2019 года сингл Skibidi получил платиновый статус. Клип на сингл I’M OK посмотрели более 70 миллионов раз. А альбом Antipositive возглавил топ-чарты iTunes и Apple Music во многих странах.

Концерт пройдет в Event-Hall 17 декабря в 19.00.

