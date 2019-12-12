2019-12-12T12:39:26+03:00
Общество

Из-за густого тумана пришлось задержать несколько рейсов из Москвы в Воронеж

Впрочем, аналогичная проблема коснулась и пассажиров из других регионов
Олег ИВАНОВ
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Второй день подряд из-за густого тумана приходится задержаться пассажирам, которые должны были лететь из Москвы в Воронеж. Непогода в столице вносит свои коррективы в планы всех гостей этого региона: в аэропортах приходится буквально перекраивать расписание десятков рейсов.

Так и 11, и 12 декабря самолет компании S7 не смог вылететь в Воронеж из столичного аэропорта Домодедово в намеченные 8.25. В первый день вылет сместился на 9.46, во второй - на 9.52. Соответственно и обратно в Москву борт отправился несколько позже - например, 12 декабря в 11.23 вместо намеченных 10.20.

Пассажирам, выбравшим «Аэрофлот» и Шереметьево, также пришлось задержаться. Они окажутся в Воронеже только в 12.50, хотя планировали быть в нашем городе на час раньше.

Отметим, что на дневные и вечерние рейсы пока эти задержки не сказываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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