В Воронеже 73-летний дом с дырами в полу и кровле признали аварийным

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-12T09:18:26+03:00

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Трехэтажный дом №59 на улице 9 Января признан аварийным. Об этом сообщили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. То, что здание опасно для людей подтвердили Воронежский центр судебной экспертизы и межведомственная комиссия. Теперь стоит вопрос о расселении дома, которому может быть 73 года.

По словам общественников, это одно из старейших жилых зданий Воронежа, которое ни разу не видело капитального ремонта.

- Достаточно взглянуть на здание, чтобы сделать очевидный вывод: оно находится в аварийном состоянии и представляет опасность для жильцов всех 18 квартир. Испещренные хомутами трубы, которые проложены прямо под прогнившим полом, деформированные межэтажные перекрытия, дыры в кровле, сквозные щели в стенах, растущая на них черная плесень - это и многое другое мы зафиксировали во время первой выездной проверки, - напомнил член регионального штаба ОНФ в Воронежской области Газиз Апырбаев.

Особенно поражают дыры в бетонных полах на входах в подъезды. Чтобы добраться до вышедших из строя коммуникаций отопления, аварийная бригада частично разрушила перекрытия. А после ремонта их просто прикрыли старыми деревянными дверьми.

ИСТОЧНИК KP.RU