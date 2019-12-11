В Воронеже поймали наркодиллера, угнавшего авто ради покатушек

СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-11T18:17:54+03:00

Но развлечения закончились быстро - в авто не осталось бензина

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В Воронеже поймали угонщика автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в среду, 11 декабря.

Так, в полицию обратился 42-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него похитили «ВАЗ-21093». Авто угнали ночью со двора многоэтажки на улицы Генерала Лизюкова.

Личность грабителя установили. Им оказался 34-летний воронежец, которого до этого судили за угон и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. В отделе полиции он признал вину и пояснил, что просто хотел покататься. Но на улице 9 Января в машине закончился бензин, поэтому похититель его бросил.

В настоящее время на мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU